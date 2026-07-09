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Slovenija

Na protestu v Ljubljani pozvali k izstopu Slovenije iz Nata

Ljubljana, 09. 07. 2026 20.21 pred 4 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA K.H.
Protest proti Natu v Ljubljani

V Ljubljani je potekal protestni shod, na katerem so protestniki pozvali k takojšnjemu izstopu Slovenije iz zveze Nato, uvedbi sankcij proti ZDA in Izraelu ter preusmeritvi vojaških izdatkov v javne storitve. Kritični so bili tudi do slovenske zunanje politike, ki napoveduje krepitev odnosov z Izraelom.

Na protestnem shodu z naslovom "Nato, mir nam dajte!" v organizaciji Študentskega društva Iskra so protestniki nasprotovali višanju izdatkov za oboroževanje in članstvu Slovenije v Natu.

"Povečevanje vojaških izdatkov in oboroževanje skušajo upravičiti z obljubami miru in varnosti. Ne bomo nasedali na njihove laži! NATO je skozi svojo zgodovino opravljal temeljno vojaško funkcijo pri podrejanju držav in pri nasilnem odpiranju trgov za washingtonski, bruseljski, nemški in francoski kapital," je na protestu, ki se je začel z zborom v Miklošičevem parku, povedala Tara Maslakovič iz Iskre.

Protestniki so bili kritični tudi do slovenske zunanje politike, pri čemer so posebej izpostavili odnos Slovenije z Izraelom. "Čeprav je prejšnja liberalna vlada izrazila deklarativno solidarnost s Palestino, je hkrati ohranila vse ekonomske in akademske vezi z Izraelom. Genocida ni obsodila z nobenim dejanjem – niti s pridružitvijo tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču v Haagu. S sedanjo desno vlado pa je zunanja politika dobila še bolj neposreden izraz," je še dejala Maslakovič. Ob tem je izpostavila napovedi krepitve odnosov s Tel Avivom in morebitno odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.

Današnji protest sledi vrhu Nata v Ankari, na katerem so voditelji članic med drugim razpravljali o podpori Ukrajini in izpolnjevanju zavez o zvišanju izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.

Preberi še Stevanović želi referendum o članstvu v Natu

Predsednik DZ Zoran Stevanović je danes sicer dejal, da bi bilo po njegovem mnenju treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v Natu. Zato predlaga, da bi hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu.

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KOMENTARJI6

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Betuul
09. 07. 2026 21.01
yugoslavija ni bila tako slabo zamišljena
Odgovori
0 0
Mucamjau
09. 07. 2026 21.00
Jst res ne vem v kakšni državi živimo... očitno v državi, kjer se nekateri res ne zavedajo krutega sveta okrog sebe... Me pa zanima kaj bi naredili, če pride do vojne... verjetno bi spet protestirali in pisali plakate...
Odgovori
0 0
vlahov
09. 07. 2026 20.58
Bog blagoslovi Izrael in mir v Jeruzalemu.
Odgovori
0 0
Rabbit
09. 07. 2026 20.53
Maloumnežem ne smemo dovoliti da nas spravijo iz NATA. Njihov naslednji korak bo izhod iz EU, potem pa nazaj v YU, knede.
Odgovori
-1
1 2
flojdi
09. 07. 2026 20.52
??zakaj za vecino stvari izv sele po tem ko so mimo
Odgovori
+2
3 1
flojdi
09. 07. 2026 20.53
Izvem
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+2
2 0
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