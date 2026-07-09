Na protestu v Ljubljani pozvali k izstopu Slovenije iz Nata

Na protestnem shodu z naslovom "Nato, mir nam dajte!" v organizaciji Študentskega društva Iskra so protestniki nasprotovali višanju izdatkov za oboroževanje in članstvu Slovenije v Natu. "Povečevanje vojaških izdatkov in oboroževanje skušajo upravičiti z obljubami miru in varnosti. Ne bomo nasedali na njihove laži! NATO je skozi svojo zgodovino opravljal temeljno vojaško funkcijo pri podrejanju držav in pri nasilnem odpiranju trgov za washingtonski, bruseljski, nemški in francoski kapital," je na protestu, ki se je začel z zborom v Miklošičevem parku, povedala Tara Maslakovič iz Iskre.

icon-chevron-right 1 19 icon-chevron-right Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo

Protest proti Natu v Ljubljani Bobo





































Protestniki so bili kritični tudi do slovenske zunanje politike, pri čemer so posebej izpostavili odnos Slovenije z Izraelom. "Čeprav je prejšnja liberalna vlada izrazila deklarativno solidarnost s Palestino, je hkrati ohranila vse ekonomske in akademske vezi z Izraelom. Genocida ni obsodila z nobenim dejanjem – niti s pridružitvijo tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču v Haagu. S sedanjo desno vlado pa je zunanja politika dobila še bolj neposreden izraz," je še dejala Maslakovič. Ob tem je izpostavila napovedi krepitve odnosov s Tel Avivom in morebitno odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Današnji protest sledi vrhu Nata v Ankari, na katerem so voditelji članic med drugim razpravljali o podpori Ukrajini in izpolnjevanju zavez o zvišanju izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.