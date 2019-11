Na prvi dražbi Časarjevega premoženja iztržili le 70 evrov

Skupna ocenjena vrednost predmetov v Časarjevi počitniški hiši je bila 8500 evrov, dražbe pa se je udeležil le en kupec in kupil omenjene tri predmete.

Najdražji predmet na dražbi je bil ograjen pesjak s pasjo uto in drvarnico - ocenjena vrednost za izklicno ceno je bila tisoč evrov. Najcenejši so bili umivalnik, radiator in ventilator, vsak ocenjen na šest evrov.

Izvršitelj Tadej Poljak je prodajal različne premične predmete, od miz in foteljev do raznovrstnih sodov in sodčkov do sesalnikov, žara, sekire in nastavkov za vijačenje.

Polak meni, da bo na prihodnji dražbi, najbrž bo še letos, prodal vse predmete, saj bo izklicna cena za tretjino nižja.

Luka Koper je sprožila izvršbe nad Časarjevim premoženjem, takoj ko je na sodišču pravnomočno uspela z odškodninsko tožbo proti Časarju in novogoriškemu nepremičninarju Marjanu Mikužu zaradi poslov z zemljiščem na Orleški gmajni. Sodišče je nato v pravdi pritrdilo Luki, ki je od obeh terjala 2,4 milijona evrov.

Izvršbe se nanašajo tudi na nepremičnini v Portorožu in v Lendavi. V Lendavskih Goricah so polovico omenjene hiše že prodajali, vendar ni bilo zanimanja. V Portorožu pa dražbe še ni bilo.