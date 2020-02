Na prvi petkovi molitvi v novi džamiji ženske niso dobrodošle

Džuma-namaz oziroma Jumu’ah je v Koranu znana kot petkova molitev, je ena najpomembnejših molitev in je obvezna. Ta obveza sicer velja za moške, za ženske pa udeležba v mošeji, kjer naj bi molitev potekala, ni obvezna, a ni prepovedana, piše na spletni strani za pojasnitev islamskih pojmov. Ker na prvi petkovi molitvi v novem kulturnem centru pričakujejo številne vernike, so zato na Facebooku dodali, da bo za ženske vstop omejen. "Ženske ne opravljajo petkove molitve, zaradi organizacijskih razlogov smo jih prosili, da danes ne pridejo na molitev,"so nam po telefonu povedali v Islamskem verskem in kulturnem centru.

Dodali so še, da so ženske bile sinoči v džamiji in da bodo tudi na popoldanski molitvi ob 15. uri. "Ne vem, zakaj tako komplicirate, samo ustvarjate nekakšno brezzvezno klimo." Po našem pojasnilu, da nas samo zanima, kaj ta objava pomeni, pa smo dobili namesto odgovora razburjanje, da bi "vi, ki imate korenine v Bosni, to morali vedeti",in zaključili pogovor.