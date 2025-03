Na prvi pomladni dan v Opatijo po znanje o investiranju

V obmorskem mestu Opatija bodo 21. marca oziroma na prvi spomladanski dan svoje znanje in izkušnje delili mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja investiranja. Na mednarodni konferenci s sloganom "When Innovation Meets Tradition" bodo med drugim predstavili ključne strategije za rast, povečanje donosov in zaščito premoženja. Konferenca je namenjena vsem, ki želijo vlagati v varno prihodnost. Med govorci so Dimitri Speck, Mark Valek, dr. Philipp Bagus, dr. Mojca Gornjak, prof. dr. Danica Purg, dr. Andrej Grubišić, prof. dr. Šime Ivanjko in številni drugi.