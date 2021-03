Na prvi sodni e-dražbi prodali stanovanje za 77.000 evrov

Februarja letos je začel delovati portal za e-dražbe, ki postopoma, glede na roke prodaj v že objavljenih dražbah, nadomešča objave na spletnih straneh sodstva in posameznih sodišč. Na tem spletnem mestu so objavljene vse prodaje nepremičnin, premičnin in pravic, ki se opravijo v sodnih postopkih in so razpisane po 1. februarju 2021. E-draženje je sicer možno pri prodaji nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih, način draženja pri ostalih tipih postopkov pa je viden na spletnem portalu.