Na Osnovni šoli Kungota so za svoje prvošolčke pripravili prav poseben prvi šolski dan, ki si ga bodo otroci zagotovo zapomnili, ne le po srčnem sprejemu pač pa tudi po tem, da so zanje pripravili presenečenje. Na podružnični šoli v Svečino in Spodnjo Kungoto so jih odpeljali s posebnim prevozom: ene s kočijo, druge pa s starodobnim avtobusom.