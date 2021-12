Na prvi zimski dan bo snežilo le v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem

Začetek koledarske zime na severni polobli naznanja sončev obrat ali zimski solsticij, do katerega bo prišlo ob 17.01. Koledarska zima bo trajala vse do spomladanskega enakonočja, ki bo 20. marca.

Virtualni sprehod po ljubljanskem astronomskem observatoriju

Astronomski observatorij ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ob zimskem solsticiju od 18. do 20. ure vabi na dan odprtih vrat. Program bo sestavljen iz več krajših prispevkov njihovih sodelavcev in znanstvenikov, ki bodo radovedneže virtualno popeljali po observatoriju in prikazali praktične delavnice opazovanja s teleskopom, so objavili na svoji spletni strani.

Na virtualni sprehod po observatoriju se bodo podali s Samom Ilcem in Rokom Vogrinčičem. Dunja Fabjan bo posredovala kratke novice iz vesolja, Janez Kos bo govoril o meteorskem roju geminidov in kometu Leonardu, Gregor Traven pa o astronomskih opazovanjih z Zemlje in iz vesolja. V primeru jasnega vremena bo sledilo opazovanje s teleskopom na daljavo, ki ga bo vodil Bojan Dintinjana.

Noč kratkih filmov in program restavriranih slovenskih kratkih klasik

V dvoranah Art kino mreže po vsej Sloveniji pa se bo na zimski solsticij odvil tradicionalni dogodek Noč kratkih filmov. Sočasno bo v Slovenski kinoteki v Ljubljani potekal program restavriranih slovenskih kratkih klasik. Vstop je prost, projekcij pa se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo enega od pogojev PCT.