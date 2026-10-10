Na psihološko pomoč več kot štiri leta: 'Duševna stiska ne more čakati'

Predstavniki pacientov in psihoterapevtov ob svetovnem dnevu duševnega zdravja opozarjajo na naraščajoče potrebe po strokovni obravnavi duševnih stisk ter na nedopustno dolge čakalne dobe, ki zlasti socialno in zdravstveno najbolj ranljivim prebivalcem omejujejo dostop do pravočasne pomoči. "Psihoterapevtska obravnava mora biti dostopna na podlagi strokovno ugotovljenih potreb, ne posameznikove plačilne sposobnosti. Duševno zdravje ne sme postati privilegij premožnejših, pravočasna pomoč pa ne izjema, temveč standard javnega zdravstvenega sistema," so zapisali.

Najbolj skrb vzbujajoči so po njihovih besedah podatki o dostopnosti strokovne obravnave, poudarjajo. Po podatkih uradnega portala eZdravje z dne 9. oktobra 2026 je bil pri enem od izvajalcev prvi okvirni termin za kliničnopsihološko obravnavo šele februarja 2031 – čez več kot štiri leta, za prvo kliničnopsihološko obravnavo otroka ali mladostnika pa novembra 2029 – čez več kot tri leta. "Čeprav gre za okvirna termina posameznega izvajalca, podobno dolge čakalne dobe beležijo tudi drugi izvajalci. Podatki tako opozarjajo na resne težave pri pravočasnem dostopu do strokovne obravnave. Otroštvo ne more čakati do leta 2029. Duševna stiska ne more čakati do leta 2031," navajajo predstavniki pacientov in psihoterapevtov.

Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (HBSC) je pokazala, da se je delež mladostnikov s povišano verjetnostjo depresije med letoma 2018 in 2022 povečal s 13,4 na 22 odstotkov, so še zapisali. Več kot tretjina mladostnikov (35,7 odstotka) je leta 2022 poročala o doživljanju najmanj dveh psiholoških oziroma psihosomatskih simptomov več kot enkrat tedensko.

"Posebej skrb vzbujajoči so podatki o samomorilnih mislih: znanstvena analiza slovenskih podatkov HBSC 2022, objavljena leta 2026, je pokazala, da je 16,7 odstotka mladostnikov v zadnjem letu resno razmišljalo o poskusu samomora. Ob tem je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 2. oktobra 2026 za pedopsihiatrično obravnavo s stopnjo nujnosti "redno" navajal čakalno dobo kar 1.080 dni, torej skoraj tri leta." Ti podatki po njihovih besedah opozarjajo tako na resnost duševnih stisk med mladimi kot na nujnost zagotavljanja pravočasnega dostopa do ustrezne strokovne pomoči.