Na Ptujskem odpravljajo posledice neurja, brez elektrike ostalo kar 12.000 odjemalcev

Neurja s točo, ki so v nedeljo popoldne zajela večji del Slovenije, so povzročala preglavice gasilcem. Najhuje je bilo na širšem območju Ptuja, kjer je veter presegel 100 kilometrov na uro, v zgolj 30 minutah pa je padlo 52 litrov dežja na kvadratni meter.

Kot so pojasnili na Upravi za zaščito in reševanje, so gasilci prekrili 40 odkritih streh ter iz 79 objektov izčrpali meteorne vode. Ob tem so morali iz cest odstraniti 21 podrtih dreves, pogasiti požar v skladišču podjetja Mercator, štirikrat so posredovali pri nagnjenih in podrtih elektro drogovih ter med drugim prečrpati vodo iz elektro postaje in dveh zalitih podvozov.

Iz Elektra Maribor so sporočili, da so njihove ekipe kljub zahtevnim vremenskim razmeram uspele znova zagotoviti oskrbo z električno energijo za večino od 12.000 uporabnikov, ki so po nedeljskem neurju ostali brez nje. Brez elektrike je tako le še 150 uporabnikov, kjer zaradi obsežnosti poškodb še ni bilo mogoče odpraviti poškodb. Na Ptuju je namreč pregorel transformator v Belšakovi ulici, zaradi česar je bil del prebivalcev četrtne skupnosti Jezero brez elektrike tudi ponoči.