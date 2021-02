Na Ptujski cesti v Mariboru omejeno hitrost prekoračil za skoraj dvakrat

Policisti s PU Maribor pojasnjujejo, da je za takšno prekoračitev hitrosti predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Ob tem policisti znova opozarjajo na strpno vožnjo ter pozivajo k upoštevanju prometnih predpisov in prilagoditvi vožnje prometnim in vremenskih razmeram. "Policisti s kontinuiranim nadzorom cestnega prometa posebno pozornost namenjamo prav tistim voznikom, ki huje kršijo cestnoprometna pravila in s svojo vožnjo ogrožajo sebe in ostale udeležence v prometu, zoper takšne voznike pa dosledno ukrepamo."