Na ptujski osnovni šoli dva učenca zagrozila učiteljem in županji

O grožnjah so vodstvo šole obvestili učenci, zato so po besedah ravnatelja poklicali policijo in center za socialno delo. Širovnik se je z učencema pogovoril, pri tem pa sta povedala, da sta se samo šalila, a ju je ravnatelj opozoril na resnost takšnega ravnanja. Na razgovor so povabili tudi starše učencev.

"Učenca so starši odpeljali domov, kako naprej, pa v petek z zavodom za šolstvo in ministrstvom, kjer so o dogodku tudi že obveščeni," je dejal Širovnik in dodal, da gre za neposrečeno otroško šalo, ki pa še posebej v današnjem času ni niti najmanj primerna. Ob tem je vesel, da imajo na šoli še vedno tudi učence, ki se znajo pravilno odzvati in na stvari opozoriti. Ravnali so preudarno, logično in varovalno, je dodal.