Ob martinovem smo se veselili pred epidemijo, a tako kot lani množična druženja tudi letos niso primerna, pravijo v Goriških brdih. "Glede na skokovito naraščanje števila okužb po vsej Sloveniji in tudi v naši regiji smo varnost in zdravje ljudi znova postavili na prvo mesto," pravi Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem, mladino in šport. Tako so se odločili tudi v Prlekiji, v Ormožu, kjer so načrtovali štiri dni različnih dogodkov, sejme, tržnice, degustacije, krst mošta in koncerte. "Najprimernejše, najbolj racionalno, trezno in tudi do drugih odgovorno je, da odpovemo tradicionalno večdnevno martinovanje, največje v Sloveniji," pripoveduje Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem kulturo in šport.

Veliko novosti smo predvideli, recimo večerjo med vinskimi sodi, a smo vse odpovedali, pravijo v našem najstarejšem mestu, na Ptuju, ki ima prav tako bogato vinsko tradicijo. "Žal že drugo leto zapored odpovedujemo množično javno martinovanje, razmere so preveč skrb vzbujajoče, da bi lahko tvegali še dodatne okužbe," razlaga Katja Ertl iz Zavoda za turizem Ptuj.