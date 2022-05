Na Ptuju bo naša največja prireditev zaščite, reševanja in pomoči

Aktivnosti po različnih lokacijah v središču Ptuja

V središču mesta, z osrednjima prizoriščema Parkirišče Volkmerjeva cesta in Ptujska mestna tržnica, se bodo odvijale statične in dinamične predstavitve delovanja Civilne zaščite, različnih reševalnih enot in služb, društev, organizacij, Slovenske vojske in Policije. Del prireditve bo tudi vrsta strokovnih posvetov, srečanj, delavnic in okrogle mize, najmlajši pa si bodo lahko ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež. V času prireditve so organizirani ogledi tako za predšolske otroke in mladino, kot tudi za tuje veleposlanike in predstavnike veleposlaništev. V okviru prireditve pa bodo potekala tudi različna tekmovanja, med drugim uradni trening tekmovalnih enot Gasilske olimpijade, mednarodno gasilsko tekmovanje, tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah gasilskih enot širšega pomena ter Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Na letošnji prireditvi ne bo manjkal tudi Tek 112, na katerem se bodo pomerili pripadniki različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, policisti in vojaki. Na prireditvi pa bo sodelovali tudi 84 razstavljavcev, ki bodo predstavili zmogljivosti, možnosti uporabe ter učinkovitost opreme in sredstev, ki jih ponujajo različnim reševalnim službam is svojega prodajnega programa. Aktivnosti bodo potekale na različnih lokacijah v mestu Ptuj.