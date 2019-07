Na Ptuju močni nalivi znova poplavili mesto

Kombinacija silovitega naliva in posledic nedeljskega neurja je botovala k novim poplavam v podvozih, na cestah in ulicah ter v izpostavljenih objektih.

Sunki vetra so dosegali okoli 60 km na uro, kar je bilo dovolj, da je odkrilo s folijo pokrito streho na Kraigharjevi ulici. Streho je odneslo že v nedeljo, ko so sunki ob izjemno močnem nalivu s točo dosegli 100 kilometrov na uro. Takrat je v zgolj 30 minutah padlo 52 litrov dežja na kvadratni meter.

Ponoči še lahko nastajajo plohe in nevithe

Zvečer in ponoči bodo še lahko nastajale plohe in nevihte. Predvsem v zgodnjem jutranjem času je na območju severnega Jadrana in jugozahodne Slovenije možna kakšna močnejša nevihta. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Danes ponoči so nevihte napovedane tudi na območju severnega Jadrana.

V soboto bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V ponedeljek in torek bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha.