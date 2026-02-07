Na Ptuju v prihodnjih desetih dneh ne bo dovoljeno biti resen

Na Ptuju že polno praznujejo peti letni čas, kot tam pravijo času pusta. V najstarejšem slovenskem mestu se je z etno povorko tako začelo že 66. Kurentovanje. V povorki, ki jo je po mestu spremljalo približno 15.000 gledalcev, je sodelovalo okoli 2500 udeležencev iz 81 skupin in društev. Na ulicah in trgih so se predstavili številni tradicionalni pustni liki.