Na pustni povorki zažgali lutko Vučića: Kako se je odzval?

Ste se minule dni v kaj našemili? Pustni vikend je za nami in medtem ko je pri nas minil v znamenju krofov, flancatov ter pisanih maškar s kurenti, laufarji in butalci na čelu, pa na Hrvaškem znova odzvanja pustni škandal. V kraju Kaštel Sućurac blizu Splita so namreč v soboto na koncu karnevalske povorke zažgali lutko trubadurja, ki je po videzu zelo spominjal na srbskega predsednika Aleksandra Vučića. In kako se je srbski premier odzval na sežig?