Na pustno nedeljo vrhunec dogajanja na Ptuju, v Cerknici in Cerknem

Ptujske ulice in trge bo napolnil sprevod več tisoč karnevalskih mask in tradicionalnih likov. Sodelovali bodo denimo kurenti, pokači, ki so znanilci začetka pustnega časa, kopjaši z okrašenimi kopji in piceki iz okolice Markovcev na Ptujskem polju, cirkovški ploharji, pustne živali ruse in lik baba deda nosi, ki je znan pri tradicionalnih pustovanjih po Sloveniji in Evropi. Med skupinami iz tujine bodo survakari iz Bolgarije in djalamari iz Makedonije.

V Cerknici bo na tradicionalnem karnevalu završalo kakor v panju, obljubljajo organizatorji. V pustnih Butalah bo namreč potekal čebelji zlet z rojem kranjskih sivk in butalskimi čebelarji. Navzoče bodo tudi značilne velike figure na čelu s pramaterjo Uršulo in njeno potomko Lizo, iz Cerkniškega jezera bodo na obisk prišli Rego Vranjejamski kot največji žabon na svetu, ščuka velikanka in povodni mož Jezerko. Zimo pa bodo preganjali tudi Butalci, butalski jež, zmaj in hudič s polhi.

V Cerknem bodo Pustu prebrali obtožnico v stari cerkljanščini, ki je ne razumejo niti vsi domačini. Tako kot vsako leto ga bodo tudi letos na pustni torek obsodili na smrt z botom, velikim drvarskim kladivom. Pridite v Cerkno, da bo repa bolj debela, vabijo prireditelji. Vabilo so zapisali v cerkljanščini: Pridte u Cierkna, de bo ripa bel debiela.