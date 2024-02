Od Zmajevega karnevala do cirkuško obarvane povorke

OGLAS

Lik zmaja bo sprevod maškar v Ljubljani povedel po starem mestnem jedru. Začeli bodo na Novem trgu in krenili čez Čevljarski most mimo Mestne hiše čez Tromostovje in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici do Kongresnega trga. Sodelovalo bo več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol v kostumih pravljičnih junakov. Zimo bodo odganjale tudi etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Kongresni trg se bo nato spremenil v plesišče s pestrim didžejskim programom.

V prizorih podkrimskega karnevala na Igu bodo poleg aktualnih družbenih in političnih dogodkov minulega leta svoje mesto imeli dogodki iz lokalne zgodovine, miti in legende in tradicionalni pustni liki. Na tem območju nimajo tradicionalne maske, značilna lika v povorki pa sta že vsa leta večmetrska krimski in povodni mož, pri čemer krimski mož predstavlja okoliško hribovsko območje, povodni pa močvirnega. Oba moža nastopata v ljudskih pripovedkah teh krajev.

Pustna povorka v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Litijski karneval bo potekal na temo inflacije odpoklicanih. Soočeni smo z inflacijo cen, inflacijo odpoklicanih izdelkov iz prodaje, inflacijo odpoklicanih funkcionarjev, tudi ministrov, so zapisali organizatorji. Na razumljiv način bodo vladi pomagali najti rešitve, obljubljajo. Podelili bodo nagrade skupinam, ki bodo predlagale najboljšo izhodno strategijo iz inflacijskega vala, najboljši nasvet za večjo prehransko varnost in napotek za stabilne politike.

Policisti tako kot vsako leto v pustnem času opozarjajo, da vožnja v pustnih maskah, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila, ni dovoljena. Voznikom hkrati odsvetujejo vožnjo, če so pili alkoholne pijače.