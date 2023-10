Na Rabu so se zrušile stopnice hiše, poškodovani trije Slovenci

Po poročanju hrvaških medijev so se člani društva za logoterapijo Logos želeli fotografirati pred hišo, kjer je nekoč živela znana logoterapevtka dr. Cvijeta Pahljina, ko se je zgodila nesreča. Stopnice hiše na Rabu so se zrušile in skupaj z osebami zgrmele proti tlom. Tri poškodovane Slovence so nemudoma prepeljali v reški klinični center, kjer so dve osebi hospitalizirali, vendar sta, kot so povedali, zunaj smrtne nevarnosti.

Člani Slovenskega društva za logoterapijo se te dni mudijo na izletu na Rabu, kjer so v petek obiskali tudi hišo, v kateri je nekoč živela znana logoterapevtka dr. Cvijeta Pahljina. Skupina se je želela fotografirati na stopnišču pred hišo, a ko so stopili na stopnice, se je zgodila nesreča. Stopnice so se skupaj s Slovenci zrušile, poroča Novi List. Poveljnik gasilske enote Rab Milivoj Ličina je takrat povedal, da gasilci posredujejo in rešujejo ujete slovenske državljane in stanovalce objekta v prvem nadstropju zaradi zrušitve betonskega stopnišča. Reševalci nujne medicinske pomoči pa so pomagali trem poškodovanim tujim državljanom, ki so bili na stopnišču, ko se je to zrušilo, je poročal Rab Danas.

Gasilci so medtem iz hiše evakuirali devet oseb, ki so po zrušitvi stopnic ostale ujete v prvem nadstropju. Nekateri stanovalci so medtem po besedah poveljnika gasilske enote na lastno odgovornost ostali v svojih stanovanjih. Tri slovenske državljane so nato s helikopterjem prepeljali v reški klinični center, kjer so danes povedali, da so hospitalizirali dve osebi, a da nista v smrtni nevarnosti. "V petek sta bila v KBC sprejeta dva bolnika, ki sta bila po bolnišničnem zdravljenju hospitalizirana na kliniki za kirurgijo. Po zadnjih podatkih sta oba zunaj smrtne nevarnosti," so sporočili.

