Slovenija

Rab kot večni opomin: 82. obletnica osvoboditve fašističnega taborišča

Rab, 06. 09. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
STA , L.M.
Komentarji
20

V spominskem parku Kampor na Rabu je potekala slovesnost ob 82. obletnici osvoboditve italijanskega fašističnega koncentracijskega taborišča v drugi svetovni vojni. Glavna skupina internirancev so bili Slovenci, Hrvati in Judje. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic.

"Ponosen in ganjen sem ob zaključku spominske slovesnosti na Rabu, ki dokazuje, da svoboda, človečnost, dobro, prijateljstvo med narodi ter svet brez meja vedno znova zmaguje in vodi naprej," so Borisa Sajovica, ki je k spomeniku položil venec in se poklonil žrtvam fašizma, v sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu za obrambo.

Spominske slovesnosti so se udeležili tudi državni sekretar na ministrstvu za hrvaške veterane Darko Nekić, župan mesta Rab Nikola Grgurić ter generalni direktor direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Matjaž Ravbar. Za kulturni program so poskrbeli trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, pevci in recitatorji.

Taborišče Rab
Taborišče Rab FOTO: Bobo

Taborišče Rab v kraju Kampor je bilo italijansko fašistično koncentracijsko taborišče 2. svetovne vojne, delovalo pa je od julija 1942 do kapitulacije Italije septembra 1943. Po podatkih Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je bilo v taborišču zaprtih okoli 15.000 otrok, žensk in moških, najmanj 1490 Slovencev je tam umrlo.

Glavne skupine internirancev so bili Slovenci, Hrvati in Judje, osumljeni sodelovanja z uporniškim gibanjem ali protifašističnih prepričanj.

Spominski kompleks Kampor, ki je bil leta 1953 zgrajen po načrtu arhitekta Edvarda Ravnikarja, stoji na mestu nekdanjega pokopališča, kamor so Italijani v letih 1942 in 1943 pokopavali umrle v taborišču.

Taborišče Rab
Taborišče Rab FOTO: Bobo

Spominski kompleks je bil v zadnjih dveh letih obnovljen. Ministrstvo za obrambo je za obnovo namenilo 374.000 evrov. Kot so zapisali na ministrstvu, se je obnova začela na pobudo nekdanjega ministra za obrambo Marjana Šarca ter na podlagi sporazuma med slovensko in hrvaško vlado o urejanju vojnih grobišč.

Minister Sajovic se je v petek v Zagrebu srečal tudi s hrvaškim ministrom za veterane in podpredsednikom vlade Tomom Medvedom. Govorila sta o sodelovanju obeh držav na področju vojnih grobišč in o ureditvi statusa vojnih veteranov. Po navedbah obrambnega ministrstva sta imela zelo konstruktivne pogovore o predaji posmrtnih ostankov hrvaških žrtev iz prikritih vojnih grobišč, ki so trenutno v kostnici Dobrava pri Mariboru.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
09. 09. 2025 20.42
+3
Ob tej temi do levosučni utihnili. To da so oni to počeli je pa tudi za njih prevelik šok. Še frenk je umolknil
ODGOVORI
3 0
iskriv
07. 09. 2025 18.34
-4
Fašizem in nacizem sta si zadala za prvinsko nalogo iztrebiti določene nacije (nekaj podobnega gledamo sedaj v Palestini ) , določene nacije pa asimilirati , zato so odprli ta taborišča smrti . Ampak to , da bodo Hrvati prevzeli smrtne ostanke iz druge svetovne vojne , je lepa gesta , samo kaj nato porečejo naši desnaki , ki tako radi stojijo pod " U" zastavo in se ponosno razkazujejo .
ODGOVORI
2 6
Smuuki
08. 09. 2025 12.12
+2
Dejanševizacija ima popolnoma isti cilj in rezultat kot nacizem. Načrtno izrineš ciljno skupino iz javnega življenja in temu dejanju daš novo ime v upanju da vladaš butcem da tega ne prepoznajo. Dejanševizacija je v celoti identična kot nacizem. Brez zamere. Se koga zaradi nacističnega delovanja preganja? Je samo preimenovanje istega dejanja dovolj da te nihče ne preganja? Če ukradeš te sodno preganjajo. Če temu dejanju rečeš lastninjenje si že oproščen in varen?
ODGOVORI
3 1
ArkaMast
07. 09. 2025 17.05
-6
Fašisti so in bojo samo desni. Pika.
ODGOVORI
2 8
Smuuki
07. 09. 2025 10.43
+7
Vse kar drugim očitajo so delali sami. V zapore so tlačili žene in otroke svojih nasprotnikov. So bili ti otroci česa krivi? Danes jih skrbijo palestinski otroci. Očitno so pozabili koliko nedolžnih otrok in žena so sami mučili in pobili. Zakaj?
ODGOVORI
9 2
Smuuki
07. 09. 2025 10.36
+10
Zakaj nihče nikoli ne omenja koncentracijskwga taborišča v Borovnici? Malo yi mislim zakaj. Postavili in vodili so ga komunisti. Se ga danes kaj sramujejo? Vedno vlačijo na plano taborišča konkurence svoja prikrivajo. Pa je bilo in zelo hudo je bilo v njem
ODGOVORI
12 2
ArkaMast
07. 09. 2025 17.06
-4
Trije zaporniki ni taborišče.
ODGOVORI
2 6
Smuuki
08. 09. 2025 11.40
+3
Lahko uporabimo tvojo navedbo trije na koliko tisoč podlage? Petričkovi, Ptuj, grad hrastovec, Logatec samo nekaj novih do sedaj zamolčanih lokacij. Zgodovina komunistov je zelo krvava in krvoločna. No pa ti povej kaj so otroci zagrešili? So bili izdajalci? Žene in otroci vrnjeni iz Avstrije so žalostno končali v rokah komunistov. Ste še vedno ponosni nasledniki komunistov?
ODGOVORI
4 1
patogen
07. 09. 2025 08.31
+6
Rab je bil posledica italijanske ofenzive na Sovjetske komunistične republike na Dolenjskem, leta 1942 in komunistične revolucije. Nedolžne prebivalce območij, so internirali i so plačali ceno za to vstajo. Če ne bi bilo Komunistične revolucije, bi vsi ostali doma.
ODGOVORI
8 2
iskriv
07. 09. 2025 19.38
-3
Fašizem in nacizem sta si zadala za prvinsko nalogo iztrebiti določene nacije (nekaj podobnega gledamo sedaj v Palestini ) , določene nacije pa asimilirati , zato so odprli ta taborišča smrti . Ampak to , da bodo Hrvati prevzeli smrtne ostanke iz druge svetovne vojne , je lepa gesta , samo kaj nato porečejo naši desnaki , ki tako radi stojijo pod " U" zastavo in se ponosno razkazujejo .
ODGOVORI
1 4
96bimBo
06. 09. 2025 20.10
-9
SDS-ovci malikujejo tiste, ki so Slovence pošiljali na Rab.
ODGOVORI
6 15
patogen
07. 09. 2025 08.28
+8
Na Rab so morali zaradi Italijanskih reprealij, kot posledica komunističnega delovanja na Dolenjskem. Brez Komunistične vstaje in revolucije, bi vsi ostali doma.
ODGOVORI
10 2
Smuuki
07. 09. 2025 12.11
+9
Nedolžni ljudje so trpali zaradi nepotrebnih provokacij komunistov. Napadli uz zasede kot to danes počne hamas in se razbežali. Nastadali so pa nič krivi nezaščiteni ljudje. Zato so nedolžni bili v teh taboriščih. Komunisti so bili, so in bodo pokvarjenci. Vsemu temu trpljenju bi se izognili če komunistov ne bi bilo. Razen nepotrebnih žrtev niso vplivali na potek vojne nič. Trst in gorica bi ostalo slovensko ozemlje če komuniytov ne bi bilo. Kamor koli se ozreš so delali samo škodo kar počno še danes. Hujši so od potresa, bolezni, naravnih nesreč
ODGOVORI
11 2
Smuuki
07. 09. 2025 15.27
+7
Daj povprašaj svoje zgodovinarje koliko otrok in žena so mučili in pobili tvoji. Ko bomo rešili to se lotimo delati red v palestini. Robert tolče po govornici v ozn, predsednica govori o genocidu. Vse lepo in prav. O tem naj govorijo tisti ki so čisti. Mi imamo doma vse to še nerešeno. Smo res primerni za to vlogo? So naši pomorjeni otroci in žene res manj bredni kot tisti v palestini. Odgovor je ne. Vsak otrok je nedolžen. Ni otrok kriv katerim staršem se je rodil. Odprimo to poglavje, se pokesajmo, dostojno jih pokopljimo. Šele kasneje se lahko vtikamo v druge.
ODGOVORI
9 2
