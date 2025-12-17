Naslovnica
Slovenija

Na račune upokojencev in invalidov bo kapnilo 150 evrov

Ljubljana, 17. 12. 2025 07.38 pred 27 minutami 1 min branja 9

Avtor:
N.L. STA
Denar

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo dobili zimski dodatek, ki bo znašal 150 evrov. Skupno ga bo prejelo več kot 665.400 ljudi, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bo zanj namenil 86,9 milijona evrov. Do zimskega dodatka so upravičeni vsi, ki imajo za letošnje leto pravico do letnega dodatka.

V primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za letos bo zimski dodatek izplačan najpozneje z izplačilom pokojnine in nadomestil za maj 2026.

Tokratno izplačilo bo izvedeno v skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, sistemsko pa ga ureja pokojninska reforma. Ta določa, da se bo v naslednjih letih zviševal po 20 evrov letno in leta 2029 dosegel 250 evrov. Od leta 2031 se bo višina tega zneska usklajevala enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.

Dodatek bo prejelo več kot 665.400 ljudi.
Dodatek bo prejelo več kot 665.400 ljudi.
FOTO: Shutterstock

Vlada želi prejemnikom nizkih pokojnin in invalidskih nadomestil z zimskim dodatkom zagotoviti boljši gmotni položaj. Ublažil naj bi jim socialno stisko, ki jo prinašajo zimski meseci. Tistim, ki so letni dodatek prejeli v sorazmernem delu, bo izplačan v sorazmernem delu.

Zimski dodatek se glede na zakon o pravici do zimskega regresa ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Ostali zaposleni pa bodo najkasneje do četrtka na svoje račune prejeli zimski regres v višini polovice minimalne plače, letos je to 639 evrov. V primeru likvidnostnih težav podjetij je zimski regres lahko izplačan najpozneje do konca marca 2026. Znesek bo neobdavčen in neoprispevčen.

dodatek denar upokojenci

KOMENTARJI9

stoinena
17. 12. 2025 08.15
Koliko ste pa upokojencem vzeli letos in pretekla leta? x500
Odgovori
+2
2 0
MojsterSplinter
17. 12. 2025 08.14
"Ojoj, kako bo gaspadarstvo sploh zmoglo!?"
Odgovori
0 0
motorist_mb
17. 12. 2025 08.13
Wauuu to bo za Božič,Silvester in se za drugo leto bo ostalo 😡
Odgovori
+2
2 0
FORTUDO1
17. 12. 2025 08.12
Čudim se, da upokojenci nič ne protestirajo, njim 150 €, zaposlenim pa 638 €, tisti, ki so na sociali pa itak dobijo še več! Enakopravnost po Golobovo!
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
17. 12. 2025 08.13
Stari ludi ne morejo na mraz,za njega ne obstajajo 😡
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
17. 12. 2025 08.08
Drugo leto pa spet višji davki da prinesemo to nazaj. Plešemo
Odgovori
+6
6 0
MatPaat
17. 12. 2025 08.07
Malo vam Golobek maže okice. Volitve se bližajo.
Odgovori
+5
6 1
Pikopiko
17. 12. 2025 08.06
Vzeli so jim denar za dolgotrajno oskrbo, uvedli obvezni davek za zdravstvo .... torej lažejo na celi črti.
Odgovori
+5
6 1
Pikopiko
17. 12. 2025 08.05
Upokojencem so vzeli bistveno več kot so sedaj dali nazaj. Matematično dokazano. Ti ljudje iz Golobnjaka so res pokvarjeni.
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
