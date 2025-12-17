Na račune upokojencev in invalidov bo kapnilo 150 evrov

V primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za letos bo zimski dodatek izplačan najpozneje z izplačilom pokojnine in nadomestil za maj 2026.
Tokratno izplačilo bo izvedeno v skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, sistemsko pa ga ureja pokojninska reforma. Ta določa, da se bo v naslednjih letih zviševal po 20 evrov letno in leta 2029 dosegel 250 evrov. Od leta 2031 se bo višina tega zneska usklajevala enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.
Vlada želi prejemnikom nizkih pokojnin in invalidskih nadomestil z zimskim dodatkom zagotoviti boljši gmotni položaj. Ublažil naj bi jim socialno stisko, ki jo prinašajo zimski meseci. Tistim, ki so letni dodatek prejeli v sorazmernem delu, bo izplačan v sorazmernem delu.
Zimski dodatek se glede na zakon o pravici do zimskega regresa ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Ostali zaposleni pa bodo najkasneje do četrtka na svoje račune prejeli zimski regres v višini polovice minimalne plače, letos je to 639 evrov. V primeru likvidnostnih težav podjetij je zimski regres lahko izplačan najpozneje do konca marca 2026. Znesek bo neobdavčen in neoprispevčen.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.