Na račune upokojencev in invalidov bo kapnilo 150 evrov

V primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za letos bo zimski dodatek izplačan najpozneje z izplačilom pokojnine in nadomestil za maj 2026.

Tokratno izplačilo bo izvedeno v skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, sistemsko pa ga ureja pokojninska reforma. Ta določa, da se bo v naslednjih letih zviševal po 20 evrov letno in leta 2029 dosegel 250 evrov. Od leta 2031 se bo višina tega zneska usklajevala enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.