Na račune upokojencev višje pokojnine

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bila sprejeta zaradi odprave zaostankov pri usklajevanju pokojnin in drugih prejemkov, uveljavljenih do konca leta 2010, ter tistih, uveljavljenih v letu 2011.

Tako se bodo pokojnine in drugi prejemki, uveljavljeni do konca leta 2010, dodatno uskladili za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine in drugi prejemki za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek.

Usklajena najnižja pokojnina znaša 282,36 evra, zagotovljena pokojnina 626,20 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 392,43 evra.

Poleg izredne uskladitve je napovedana tudi redna uskladitev pokojnin, ki naj bi po oceni Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašala približno štiri odstotke, izvedli pa bi jo v februarju.