Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na računih upokojencev bodo še za en odstotek višje pokojnine

Ljubljana, 29. 05. 2026 06.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Denar

Upokojenci bodo na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za en odstotek višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina denimo v višini 1000 evrov bo za maj deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Za en odstotek so se izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali za februar.

Redna uskladitev pokojnin je februarja znašala 4,2 odstotka, vendar se je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) odločil še za izredno uskladitev. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin.

Zpiz bo za izredno uskladitev v letošnjem letu skupno nakazal približno 71 milijonov evrov, so za STA pojasnili v zavodu.

Današnja nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, pa so opozorili, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno danes.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, vdovske in družinske, je po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda približno 657.200.

pokojnina upokojenci izredna uskladitev višja pokojnina

Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature

Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani

24ur.com Nekoliko lažje bodo zadihali: na računih upokojencev rahlo višje pokojnine
24ur.com Izredna uskladitev pokojnin za en odstotek že maja
Cekin.si Z decembrsko pokojnino bo nakazanega tudi 1,8 odstotka pokojnine za oktober
24ur.com Z decembrsko pokojnino bo nakazanega tudi 1,8 odstotka pokojnine za oktober
24ur.com Izplačane bodo višje februarske pokojnine
Cekin.si Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
24ur.com Na računih upokojencev januarja 8,2 odstotka višje pokojnine
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Znana srbska igralka prvič postala mamica
Znana srbska igralka prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, koliko je plačala za preprost lepotni poseg
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov vam dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
To počne večina moških po 30. letu in sploh ne vedo, kako vpliva na njihovo telo
To počne večina moških po 30. letu in sploh ne vedo, kako vpliva na njihovo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725