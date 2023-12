Na računih upokojencev januarja 8,2 odstotka višje pokojnine

Kot so sporočili iz ZPIS-a, se bo redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja delno opravila že v januarju, in sicer za 8,2 odstotka. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za letošnji december, pri tem pa se bo upošteval povečani del prejemkov v višini 1,8 odstotka, ki bo izplačan ta mesec.

Februarja se bodo pokojnine in invalidska nadomestila nato redno uskladili po sistemskem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z učinkom od 1. januarja dalje. Ob tem bo izveden tudi poračun pripadajoče razlike za januar, kar pomeni, da bo izplačilo, izvedeno konec februarja, obsegalo februarski prejemek in poračun razlike za januar z upoštevanjem delno že opravljene uskladitve za 8,2 odstotka.

ZPIS za zdaj ne more podati točnega podatka o tem, kakšna bo višina redne uskladitve. Ta se namreč izvede na podlagi sklepa sveta zavoda, ki enkrat letno določi višino, upoštevajoč rast povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov).

Te podatke objavi Surs, uradno pa niso znani pred 15. februarjem v letu, v katerem se izvede uskladitev. Pričakovano višino lahko tako zgolj napovedo v okvirnih odstotkih na podlagi razpoložljivih in nedokončnih podatkov.