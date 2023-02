Na Ravnah na Koroškem novim zdravnikom ponujajo stanovanje

Kot je spomnil, so že doslej problematiko reševali tako, da v primeru odhodov zdravnikov dejavnosti kot take ne ukinjajo. Tako tri ambulante, kjer trenutno ni zdravnika, delujejo vsak dan, kot nosilci pa v njih delajo upokojeni zdravniki, sobni zdravniki, specializanti, dodatno tudi ostale zdravnice. Pušnik meni, da je sistem vzpostavljanja ambulant za paciente brez osebnega zdravnika neustrezen, saj da na ta način v sistem vnašajo bistveno več nepravilnosti, kot pa bi s tem rešili problemov.

Pomanjkanje zdravnikov družinske medicine na območju Raven na Koroškem oz. celotne Mežiške doline, ki jo pokriva Zdravstveni dom (ZD) Ravne na Koroškem, je že dolgo pereče. K iskanju rešitev in oblikovanju aktivnosti je pred časom pristopila tudi ravenska občina, država pa je prav v okviru ZD Ravne predvidela kar pet ambulant za bolnike, ki so ostali brez izbranega zdravnika. A ZD Ravne teh ambulant ne bo vzpostavljal, je v sredo na seji občinskega sveta ponovil direktor ZD Ravne na Koroškem Stanislav Pušnik .

Sicer v ZD Ravne z že vnaprej predvidenimi prihodnjimi nosilci načrtujejo, da bodo problematiko zdajšnjih ambulant brez nosilcev dejavnosti rešili do leta 2026. V ZD je trenutno zaposlenih osem zdravnikov družinske medicine, ki imajo po Pušnikovih besedah nadpovprečno število opredeljenih pacientov. Na seji je svetnikom vnovič izpostavil tudi problematiko pomanjkanja prostorov za izvajanje vseh, tudi na novo pridobljenih dejavnosti, prav tako je pereče pomanjkanje parkirišč.

Glede zagotovitve dodatnih prostorov za ZD Pušnik meni, da bi bila ureditev nekdanjih prostorov SDK v središču Raven ustrezna rešitev, medtem ko občina na to gleda nekoliko drugače. Glede privarčevanega denarja na računu ZD Ravne in nekaterih očitkov v zvezi s tem pa je dejal, da gre za skupni denar in da se glede tega v ZD obnašajo "skrajno racionalno". Verjame, da lahko s tem "marsikaj dobrega naredijo" in da bo v primeru pristopa k potrebnim naložbam ta denar tudi kmalu pošel. Z lanskim presežkom v višini več 100.000 evrov ima za morebitne naložbe ZD privarčevanih blizu dva milijona evrov.

Pušnik sicer ocenjuje, da zaposlenim v ZD Ravne nudijo optimalne pogoje za delo, prav tako vsa leta podeljujejo štipendije; trenutno imajo dva štipendista. Glede ponujene možnosti občinskega stanovanja za novo zaposlenega zdravnika pa je dejal, da v zadnjem desetletju pri razgovorih za službo kandidati po tem niso povpraševali, vseeno pa vse obvestijo, da ta možnost je.