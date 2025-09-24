Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Štajerska avtocesta zaprta pri Zadobrovi zaradi nesreče

Ljubljana, 24. 09. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
28

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal. Zastoji nastajajo tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.

Na severni obvoznici med priključekom Ljubljana Nove Jarše in razcepom Koseze v smeri Kosez je nastalo območje zastojev, ki je dolgo več kot 10 kilometrov, zamuda je slabih 20 minut. 

Zastoji malo po 16. uri
Zastoji malo po 16. uri FOTO: Promet.si

Zastoji so še na primorski avtocesti med uvozem Vrhnika in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Območje zastojev je dolgo 11 kilometrov.

"Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih," opozarja Prometno informacijski center.

Zaprta je tudi glavna cesta Slovenj Gradec - Dravograd, pri Pamečah.

avtocesta prometna nesreča zastoj Zadobrova Prometno informacijski center
Naslednji članek

Inšpektorat letos 415-krat preveril delovno zakonodajo v trgovini

KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
24. 09. 2025 16.52
Prodaja vinjet je sramotno dejanje vredno vsega OBSOJANJA..
ODGOVORI
0 0
Watchy
24. 09. 2025 16.51
+3
Kake ceste zidajo...Še posebaj tiste v okolice ljubljane..borovnica, brezovica, gorenja vas..Ne znajo niti cest narest slikal je usekal dve dvo smerni pasovnici. Nevem a so te slovenci bosanci ker men je vse razen ljubljane eno selo.
ODGOVORI
3 0
Watchy
24. 09. 2025 16.53
Vse razen starega centra*
ODGOVORI
0 0
proofreader
24. 09. 2025 16.51
+4
Ribič je ulovil voznike na avtocesti.
ODGOVORI
4 0
proofreader
24. 09. 2025 16.51
+4
Hvala, Robi. Hvala, Alenka. Hvala, Andrej.
ODGOVORI
4 0
Geres
24. 09. 2025 16.50
+2
Bogi tisti, ki se morajo vsak dan po avtocesti v sluzbo vozit. Vsaj na Primorki so zastoji zjutraj in popoldan stalnica. Za zacetek bi lahko iz prometa v casu prometnih konci izlocili tovorna vozila.
ODGOVORI
2 0
Maribor?an 1
24. 09. 2025 16.49
+2
Katastrofa tam okoli Ljubljane. Pa vsakih ko se zgodi prometna rabite 4h da se vse pospravi jaooooo. Ja saj DARS zdaj potrebuje če je že 5 aneksov dal na svojo zlato zgradbo
ODGOVORI
2 0
Darko32
24. 09. 2025 16.47
+4
Ne more biti bolje. Če vsi stojijo v koloni in se najdejo luzerji, ki prehitevajo celo kolono in zaštrikajo do konca. Potem pa anstane takšni kraval, kot je opisan v članku. Tudi 10 pasovnica ne pomaga, če imamo takšne luzerje
ODGOVORI
4 0
srp28
24. 09. 2025 16.46
+4
Slovenija se duši v prometu, ljudje prezivijo 8ur v sluzbi in se 3 ure v vozilu. Da ne govorimo o gospodarskih vozilih koliko ur stojijo ali pa porabijo v kolonah. Iz leta v leto bo samo še slabše, ale se bo posameznik prilagodil dani situaciji ali pa bo v zacaranem krogu večno. Časi ko se je "izplacalo" voziti vsak dan Postojna - Lj, ali CE-LJ so ze zdavnaj mimo
ODGOVORI
4 0
Rookoko
24. 09. 2025 16.45
+2
Tako kot javni sektor dela, se tudi vozi iz službe in nazaj v službo.
ODGOVORI
2 0
SAME KLOBASE
24. 09. 2025 16.45
+3
KUPITE VINJETO IN ČAS POTVANJA LJUBLJANA CELJE SE BO PODALJŠAL ZA 2 URI.... Vam sporoča Dars z podporo gibanja svoboda in pernatih članov
ODGOVORI
4 1
Ki zombi
24. 09. 2025 16.42
+3
Že iz te slike bi lahko ugotovili, da bi pri širitvi štajerske in primorske vpadnice v 6 pasovnice, morali istočasno razširiti tudi južno in vzhodno obvoznico, če nočemo, da bodo prometni zamaški zgolj prestavljeni na drug konec Ljubljane.
ODGOVORI
3 0
Semek
24. 09. 2025 16.40
+4
zastoji al je nesreca ali pa ni. ce ne bi denar kradli in si ga talali med sabo bi imeli ze 6 pasovnico
ODGOVORI
4 0
inconsistent
24. 09. 2025 16.38
+3
"Sej bo al konc sezone boste manj cakali na primorki", halo? Skor smo ze oktobra pa so potivalni casi KP-LJ isti kot avgusta.
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
24. 09. 2025 16.39
+3
sam da ni janša.
ODGOVORI
4 1
Rainbow warrior
24. 09. 2025 16.45
+0
A misliš da bi pa Janša naredil kaj? Tudi on je imel priliko pa ni naredil nič, tako kot tile klovni ki so zdaj na vladi.
ODGOVORI
1 1
kokicas
24. 09. 2025 16.37
+5
Pravijo da ljubljanski obroča ni težava in ostalih cestah da pretočnost je tako pravi Ribič in Alenka če pogledaš turistov ni več zastoji in prometni kolaps ostajata ker je preveč vozil za samo dva pasova
ODGOVORI
5 0
Rainbow warrior
24. 09. 2025 16.47
+1
Vsi samo kradejo, ceste pa ostajajo take kot so bile v jugo časih oziroma še slabše.
ODGOVORI
1 0
Đokobatina
24. 09. 2025 16.33
+2
Vlake na avte!!!!
ODGOVORI
2 0
Delboy Trotter
24. 09. 2025 16.28
+5
Do konca leta se bo povprečna hitrost na slovenskih avtocestah znižala z sedanjih 45km/h na 30km/h. Vinjete pa bodo verjetno podražili.
ODGOVORI
5 0
medŠihtom
24. 09. 2025 16.27
+5
delo od doma je zakon.
ODGOVORI
6 1
Rainbow warrior
24. 09. 2025 16.49
+2
Vsi na delajo v javnem sektorju kot ti.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
24. 09. 2025 16.19
+9
Dejte tovornjake na vlake!
ODGOVORI
9 0
boslo
24. 09. 2025 16.18
+9
Zakaj so še vedno zastoji na orimorki? Še ni konec turistične sezone?
ODGOVORI
9 0
Sixten Malmerfelt
24. 09. 2025 16.20
+8
zaradi tovornjakov!
ODGOVORI
8 0
anatomija
24. 09. 2025 16.26
Bila je zaprta zaradi nesreče
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
24. 09. 2025 16.27
+2
ker narod premalo dela od doma. al pa preveč pa so skos v shoppingu in na cestah.
ODGOVORI
2 0
wsharky
24. 09. 2025 16.17
+3
pa je mag. Alenka rekla, da ne bo zastojev
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256