Štajerska avtocesta zaprta pri Zadobrovi zaradi nesreče

Na severni obvoznici med priključekom Ljubljana Nove Jarše in razcepom Koseze v smeri Kosez je nastalo območje zastojev, ki je dolgo več kot 10 kilometrov, zamuda je slabih 20 minut.

Zastoji so še na primorski avtocesti med uvozem Vrhnika in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Območje zastojev je dolgo 11 kilometrov.

"Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih," opozarja Prometno informacijski center.

Zaprta je tudi glavna cesta Slovenj Gradec - Dravograd, pri Pamečah.