Na razpis se bodo lahko prijavili tudi zasebniki

Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes v izjavi medijem dejal, da bo razpis objavljen še ta mesec, razpisana sredstva pa so do konca prihodnjega leta. Še letos nameravajo za skrajševanje čakalnih vrst nameniti okoli 14 milijonov evrov, kar je predvideno v predlogu zakona o izvrševanju proračuna, ostala manjkajoča sredstva do 42 milijonov evrov pa bodo delno črpali iz evropskih sredstev.