Na razpis za direktorja TVS se je prijavil Greblo, neuradno tudi Urbanija

Greblo, ki je dirigent, skladatelj in aranžer zabavne glasbe Greblo je v. d. direktorja TVS od 22. junija, je za STA potrdil informacijo. Pred tem je bil svetovalec generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andreja Graha Whatmougha za glasbo. Med letoma 2004 in 2008 je vodil kulturno-kongresni center Avditorij Portorož, od leta 2012 do 2018 pa je bil vodja organizacijske enote glasbena produkcija RTVS, so povedali na RTVS.