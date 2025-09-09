Svetli način
Slovenija

Na razpis za generalnega direktorja Policije zaenkrat prispela ena prijava

Ljubljana, 09. 09. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , U.Z.
Na posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja Policije je zaenkrat prispela ena prijava, so pojasnili v uradniškem svetu. Imena kandidata niso razkrili, je pa svojo kandidaturo potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič.

Ministrstvo za notranje zadeve je javni natečaj objavilo konec avgusta, rok za prijavo pa je potekel v ponedeljek. Po navedbah uradniškega sveta obstaja možnost, da bodo v prihodnjih dneh prejeli še kakšno priporočeno posredovano prijavo.

Po prejemu vseh prijav bodo v uradniškem svetu preverili pravočasnost in popolnost prijav ter nadaljevali postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

Policija (splošna)
Policija (splošna) FOTO: Luka Kotnik

Kandidati za generalnega direktorja policije morajo med drugim izkazovati najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in morajo imeti najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju, piše v razpisu.

Prav tako ne sme biti pravnomočno obsojen ali obtožen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Podati mora tudi izjavo, da ni član politične stranke.

Kandidati morajo predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let.

Damjan Petrič je bil sicer edini prijavljeni na aprilski razpis, uradniški svet pa je ugotovil, da je za položaj primeren in izpolnjuje pogoje. A ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja je zmotila navedba uradniškega sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Poklukar je pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Ministrstvo je nato razpis ponovilo.

Julijann
10. 09. 2025 12.43
Vsak, ki da nekaj nase, se v tako godljo res ne bo silil.
Andrej Lon?ar3
10. 09. 2025 09.12
Dobimo torej novega kimajočega Jusića...
odpisani zasedli vlado
09. 09. 2025 21.58
Križogledni pokljukar je očitno zopet nastavil samo jusića.
Pikopiko
09. 09. 2025 20.35
Sistem je v razsulu, kdo pa bi to sedaj vodil. Človek brez morale in načel?
