Na razpis za generalnega direktorja Policije zaenkrat prispela ena prijava

Po prejemu vseh prijav bodo v uradniškem svetu preverili pravočasnost in popolnost prijav ter nadaljevali postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

Ministrstvo za notranje zadeve je javni natečaj objavilo konec avgusta, rok za prijavo pa je potekel v ponedeljek. Po navedbah uradniškega sveta obstaja možnost, da bodo v prihodnjih dneh prejeli še kakšno priporočeno posredovano prijavo.

Kandidati za generalnega direktorja policije morajo med drugim izkazovati najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in morajo imeti najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju, piše v razpisu.

Prav tako ne sme biti pravnomočno obsojen ali obtožen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Podati mora tudi izjavo, da ni član politične stranke.

Kandidati morajo predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let.

Damjan Petrič je bil sicer edini prijavljeni na aprilski razpis, uradniški svet pa je ugotovil, da je za položaj primeren in izpolnjuje pogoje. A ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja je zmotila navedba uradniškega sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Poklukar je pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Ministrstvo je nato razpis ponovilo.