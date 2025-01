Na razpis za reševalna helikopterja prispela ena ponudba

Javno naročilo je potekalo po odprtem postopku. Ta postopek je po navedbah ministrstva osnoven in najbolj transparenten postopek javnega naročanja po zakonu o javnem naročanju, ki se zahteva za javna naročila nad določenim vrednostnim pragom. "Na objavljeno razpisno dokumentacijo nismo prejeli revizijskega zahtevka," so poudarili.

Ob tem so na ministrstvu za notranje zadeve poudarili, da sta strokovno-tehnične podlage za izvedbo javnega naročila pripravili strokovno-tehnična služba ministrstva za notranje zadeve in letalska policijska enota v sodelovanju z ministrstvom za zdravje. Razpisno dokumentacijo za omenjeno javno naročilo je pred podpisom potrdilo ministrstvo za zdravje, so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve.

NSi opozarjala, da je razpis namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote

V NSi so v začetku januarja opozorili, da je razpis za nakup dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) po njihovem prepričanju namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote. Sumijo tudi, da so bili nekateri kriteriji v razpisu prirejeni za točno določenega ponudnika, so povedali na novinarski konferenci.

Poslanec NSi Jernej Vrtovec je pojasnil, da bosta helikopterja večnamenska. To pomeni, da se bosta uporabljala tako za helikoptersko nujno medicinsko pomoč kot za potrebe Policije. Takšne helikopterje pa Policija že ima, zato nakup dveh dodatnih ne bo prinesel večje kakovosti helikopterske nujne medicinske pomoči, je opozoril.

Očitke so zanikali tako na ministrstvu za notranje zadeve kot na policiji. Na policiji so zagotovili, da bosta helikopterja, za katera je objavljen javni razpis, namenjena le izvajanju HNMP. To je v oddaji 24UR ZVEČER zagotavljal tudi vodja letalske policijske enote Dejan Kink, ki je odgovoril tudi na nekatere druge očitke.