Na razpis za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu prispelo 73 ponudb

Ministrstvo je razpis objavilo 23. julija. Ponudniki so se lahko prijavili do torka, odpiranje ponudb je na ministrstvu potekalo dan pozneje. Devet izvajalcev, ki jih je razpisna komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, lahko to stori v sedmih dneh. Nato bo ministrstvo izbralo med ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje in so predložili popolno ponudbo. Sklep o izbiri bodo objavili na spletnih straneh ministrstva.

Predmet nacionalnega razpisa so posamezne vrste zdravstvenih storitev, na katere bolniki čakajo nedopustno dolgo oziroma najdlje, da bi tako izboljšali dostop do njih. Skupno število čakajočih na izbran nabor zdravstvenih storitev, ki čakajo najdlje, je 20.578, navajajo na ministrstvu. Okvirna vrednost razpisa znaša 20 milijonov evrov.

Izvajalci so oddali ponudbe v skupni vrednosti 74 milijonov evrov. Skupno število vseh ponujenih storitev za leti 2021 in 2022 je 119.397 oziroma 98.819 storitev več, kot je razpisano v okviru nacionalnega razpisa. Po končanem izboru bo ministrstvo, če prijave na razpis ne bodo zadoščale za izvedbo vseh storitev za vse čakajoče nad dopustno čakalno dobo v okviru nacionalnega razpisa, pripravilo nov razpis, so še sporočili z ministrstva.