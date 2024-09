Na referendum o Jeku 2 predvidoma 24. novembra

OGLAS

V družbi Gen energija, ki upravlja z obstoječo Nuklearno elektrarno Krško (Nek), se s projektom nove jedrske elektrarne v Krškem ukvarjajo že okoli dve desetletji, do večjega premika pri teh aktivnostih pa je prišlo po tem, ko je Nek na začetku leta 2023 dobil okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja za dodatnih 20 let, torej vsaj do leta 2043. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je DZ potrdil maja letos. Datuma še ni določil, se je pa že takrat omenjalo konec novembra.

Golob je obiskal jedrsko elektrarno v Krškem. FOTO: Bobo icon-expand

Predlog za razpis referenduma so vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin, ki so zatrjevali, da se bodo volivci odločali o strateškem vprašanju. Država mora namreč ob opustitvi fosilnih goriv zagotoviti nove zanesljive zmogljivosti za proizvodnjo elektrike iz nizkoogljičnih virov, da ne bi bila preveč uvozno odvisna in bi lahko zagotavljala stabilnost oskrbe in cen, samo obnovljivi viri pa so preveč nestanovitni, so menili. Zato je potrebna mešanica jedrske energije in obnovljivih virov.

Vizualizacija drugega bloka jedrske elektrarne FOTO: GEN energija icon-expand