Na referendum o noveli zakona o vodah 4. julija?

Referendumsko vprašanje se bo glede na predlog odloka glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 31. marca 2021?"

DZ mora referendum razpisati v sedmih dneh po vložitvi zahteve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto dni.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so glasovali veljavno. Proti zakonu mora ob tem glasovati najmanj petina vseh volivcev.

Pobudniki referenduma so v sredo v DZ prinesli potrebnih več kot 40.000 podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. V gibanju Za pitno vodo so povedali, da so pod svojo pobudo zbrali 48.479 overjenih podpisov. Ob vložitvi podpisov v DZ so ponudniki pojasnili, da je podpisov še več, saj so nekateri naknadno prispeli po pošti.