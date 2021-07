Na referendumu o noveli zakona o vodah med mladimi visoka udeležba

DVK je za primerjavo navedla, da je na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 glasovalo 40,54 odstotka vseh mladih volilnih upravičencev, k skupni udeležbi pa so prispevali 12,57 odstotka vseh glasov.

Največ glasov so sicer k skupni udeležbi prispevali volivke in volivci, starejši od 61 let, in sicer 35,1 odstotka. V tej starostni skupini je na referendumu glasovalo 47,41 odstotka vseh volilnih upravičencev. Skoraj ravno toliko oz. 47,42 odstotka jih je glasovalo tudi v starostni skupini med 46 in 60 let. Ti so skupno prispevali 26,56 odstotka glasov.