Na referendumu v Rogaški Slatini potrdili postavitev stolpa Kristal

Volilna udeležba na referendumu v Rogaški Slatini je bila 40,61-odstotna, glasovanje pa je potekalo na 14 voliščih. Referendumsko vprašanje se je glasilo: " Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva ?"

Gradnji stolpa je nasprotovala zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica.

Kot je povedala pobudnica referenduma Eva Žgajner , zanjo neuspešen referendum ne pomeni poraza, saj je bil njen cilj, da občina vpraša ljudi, kaj si mislijo o postavitvi stolpa. " Žal mi je, da se je to zgodilo med epidemijo, ker je ta bistveno vplivala na volilno udeležbo. Edino pravilno ravnanje bi bilo, da občina projekt naredi sprejemljiv za vse, kar pomeni, da spremeni lokacijo stolpa ," je še dejala Žgajnerjeva.

Medtem pa je rogaškoslatinski župan Branko Kidrič izrazil veselje, da so ljudje podprli gradnjo najvišjega stolpa v državi in prepoznali pomembnost vlaganj v razvoj občine tudi v prihodnosti. "Vesel sem, da se bo občina še naprej razvijala v dobrobit vseh občanov. Ljudje pa se zavedajo, kako pomemben je razvoj in da občina potrebuje priložnosti, ki jih s seboj prinaša ta projekt," pravi Kidrič.

Na rogaškoslatinski občini pa se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti občine in širše okolice. Izračunali so, da bo na letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in da bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.