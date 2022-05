Na reki Soči v Solkanu bo bolj poskrbljeno za varnost obiskovalcev

Novogoriška občina, družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in Kajak klub Soške elektrarne nadgrajujejo sodelovanje pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na lokaciji Stari jez na Soči pri Solkanu tudi v letošnjem letu.

SENG bo v času poletne sezone podobno kot lani prilagodila obratovalni režim hidroelektrarne (HE) Solkan. Sprememba obratovanja se bo poznala predvsem pri zmanjšanju dnevnih sprememb gladine vode na Starem jezu pod HE Solkan.

Obiskovalcem bo omogočeno več časa za umik na brežino reke, preden se bo reka pričela prelivati preko Starega jezu. "Poleg tega smo Mestni občini Nova Gorica lani na podlagi sporazuma za leto 2021 povrnili vse stroške za postavitev dodatnih opozorilnih tabel in vse stroške, povezane z informatorji, v letu 2020 je SENG financiral postavitev barvnih oznak v strugi Soče," je na današnji novinarski konferenci povedal direktor SENG Radovan Jereb.

Na podlagi analize so na novogoriški občini sklenili nadgraditi nekatere ukrepe. Že lani so dodali količke, s katerimi je prikazana višina vode v strugi, in namestili jeklenico, ki označuje začetek zelo nevarnega območja. Uredili so tudi dostop za reševalni čoln. Dodali bodo še informativne table, ki bodo še posebej opozarjale na bližino objekta HE Solkan, kar je pomembno zlasti za goste iz drugih krajev, ki tega območja ne poznajo.

"Odločili smo se tudi za proaktivno izobraževalno dejavnost. Proti koncu šolskega leta bomo šolam ponudili predstavitev nevarnosti divjih rek in možnosti za varnejše kopanje," je dejal novogoriški župan Klemen Miklavič.