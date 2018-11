Reševalci redarjem: Zakaj pošiljate obvestila o prehitri vožnji?

Policisti in reševalci na nujni vožnji dobivajo obvestila redarjev o prekoračitvi hitrosti, ki jih zaznajo stacionarni radarji. Za vozila na nujni vožnji ne veljajo omejitve hitrosti, a letos so na reševalni postaji v Ljubljani dobili okoli 500 obvestil. Na reševalni postaji imajo z dokazovanjem nujne vožnje veliko dela. Redarji pa pravijo, da so obvestila dolžni pošiljati.