Na Ribniškem in Kočevskem najdebelejša snežna odeja po februarju 2018

Na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem že dolgo ni snežilo tako močno kot danes. Ponekod je zapadlo že 30 centimetrov snega, kar skupaj z nedeljsko pošiljko znaša že okoli 60 centimetrov. Po zadnjih izračunih pa lahko do popoldneva, ko bo sneženje oslabelo, zapade še tudi do 40 centimetrov snega. Razmere na cestah medtem dodatno slabša močan veter, ki gradi snežne zamete.

Z današnjimi dodatnimi 30 centimetri snežna odeja ponekod meri že okoli 60 centimetrov. Na Ribniškem in Kočevskem beležijo najdebelejšo snežno odejo po februarju 2018. Medtem pa še vedno močno sneži. Po zadnjih izračunih lahko do popoldneva, ko bo sneženje oslabelo, zapade še od 20 do 40 centimetrov snega.

icon-expand Sneg v Kranjski Gori FOTO: 24ur.com

Zaradi obilice snega se je podrlo več dreves. Ta so v občini Zagorje ob Savi ovirala promet. V občini Rače-Fram pa je drevo uničilo tudi elektroenergijske vodnike. Gasilci PGD Fram so kraj dogodka zavarovali in z vozišča odstranili del drevesa. Z elektroenergetskih vodnikov pa bodo drevo odstranili dežurni delavci Elektra Maribor. Padavine so se razširile nad večji del Slovenije, a trenutno močno sneži na Koroškem, Notranjskem, Dolenjskem in na južnem obrobju Ljubljane. Ker k nam doteka toplejši zrak, je sneg po nekaterih nižinah začel prehajati v dež.

Razmere v gorah medtem ob obilici snega postajajo vse bolj nevarne. Zaradi snežnih razmer v gorah velja znatna nevarnost snežnih plazov (3. stopnja). Nevarnost snežnih plazov pa bo v prihodnjih dneh zelo velika tudi v sredogorju. Razmere na cestah še dodatno poslabšuje močan veter, ki gradi snežne zamete. Že v nedeljo je Agencija RS za okolje opozarjala, da se bo veter v noči na ponedeljek okrepil, ta pa da bo najmočnejši prav v jutranjih in dopoldanskih urah. Burja na Primorskem bo na izpostavljenih mestih dosegala tudi hitrost do 140 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi v notranjosti. Po večini države tako zaradi vetra in snega velja oranžno opozorilo. Veter bo v višjih legah gradil snežne zamete, lahko pride do vetroloma.