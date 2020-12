Na Ribniško-Kočevskem do 40 centimetrov snega: previdno na cesti

Previdno na cesti

Po Sloveniji sneži in bo po napovedih tudi še v prihodnjih dneh. Na cestah so posipne in plužne skupine, potovalni časi pa so daljši. Na pot se odpravite prej kot običajno in samo z ustrezno zimsko opremo. Ponekod se obeta otoplitev, sneg bo prehajal v dež, obstajala bo velika nevarnost nastajanja žledu in poledice, opozarja prometni informacijski center.