Visenje na kavljih ali - če zmorem to, zmorem karkoli

Tokratna tema zahteva preizkušanje meje spoznavanja fenomena na robu človeške fizične in psihične sposobnosti in za gledalca na robu lagodnosti. Veščina visenja telesa s kavljev je eden od ritualov antičnih družb, ki je v današnjem svetu prenešen v smislu nastopov v zraku ali preizkušanja samega sebe v smislu, 'če zmorem to, zmorem karkoli'. Šlo naj bi za izventelesno izkušnjo.