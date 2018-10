Na robu: Potovanje v prejšnja življenja

Zahodni svet verjame, da se naše življenje v telesu s smrtjo konča. Vedno več mladih odraslih pa tega ne sprejema, obračajo se k teorijam, da se rodimo ponovno, v novem telesu na tem istem planetu. Nekateri trdijo, da se spomnijo svojih preteklih življenj. Profesor psihiatrije Ian Stevenson je tem spominom posvetil 40 let, do zdaj so zbrali že 25 tisoč zgodb in skoraj polovico potrdili.