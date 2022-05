Na Rogli, Krvavcu, Voglu in Vršiču zaplesale snežinke

V večjem delu Slovenije je nedeljsko vreme postreglo z najnižjimi temperaturami po 22. aprilu. Ponekod na Notranjskem, Kočevskem in v alpskih dolinah živo srebro ni prilezlo niti do 10 stopinj Celzija. Sprememba vremena je sicer dobrodošla, saj je večji del zahodne, osrednje in južne Slovenije ob velikem primankljaju padavin in nadpovprečnem izhlapevanju v zadnjih tednih že pestila huda suša.

Žal so bile padavine spet neenakomerne, ponekod tudi uničujoče. Zelo malo dežja je bilo na Primorskem, medtem ko je ponekod na severovzhodu in jugu Slovenije padlo več kot 50 litrov na kvadratni meter. To je trikrat več, kot so ga najbolj suhi kraji dobili v celem mesecu skupaj. Občutna ohladitev je višjim legam prinesla sneg, ki je popoldne pobelil tudi Veliko planino. Občasno je snežilo tudi na Rogli, Krvavcu, Voglu in Vršiču, kjer pa se snežinke zaradi premajhne intenzitete padavin in rahlo pozitivnih temperatur niso prijemale tal, je današnje vremensko dogajanje strnil naš hišni vremenski prognostik Rok Nosan. Včeraj pa so po treh tednih snežinke zapadle tudi na Kredarici. Vse sicer kaže, da bo Kredarica v meteorološko poletje, ki se začenja v sredo, vstopila z najnižjo snežno odejo v zgodovini meteoroloških meritev. Do zdaj je bilo prvega junija najmanj snega leta 2007, le 30 centimetrov. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Danes zvečer je snežna odeja debela še 40 centimetrov, a bo že v ponedeljek k nam začel dotekati občutno toplejši zrak in planinske poti bodo kmalu povsem kopne. To je pravo nasprotje lanskemu letu, ko je bilo ob koncu maja za ta del leta rekordnih pet metrov snega, izpostavlja Nosan. icon-expand Kredarica FOTO: Arso Kaj nas čaka? Tudi v ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi manjšimi padavinami. Ker bo k nam dotekal toplejši zrak, bo snežilo le še po najvišjih vrhovih. V novem tednu se bo v naše kraje vrnila vročina, ki sicer ne bo tako izrazita, kot je kazalo sprva. Kljub temu bodo temperature v drugi polovici tedna marsikje presegle 30 stopinj Celzija, kar je precej nad povprečjem za začetek junija, napoveduje Nosan.