Na Rogli je že sneg in mnogi so nedeljo izkoristili za sankanje. Na smučišču se že pripravljajo na sezono. S pomočjo evropskih in državnih sredstev, deloma pa tudi z lastnim denarjem, so postavili novo pokrito šestsedežnico Mašinžaga, ki ima ogrevane sedeže. Ljubiteljem adrenalina bo na na voljo tudi najdaljši leteči tobogan v Evropi. Kdaj pa bodo zagnali vlečne naprave?