Na Rogli smo se preizkusili v vožnji s pležuhi

Je lahko kaj lepšega, kot zimske počitnice preživljati na snegu, obsijanem s soncem? Ja, ta teden je za osnovnošolce in dijake iz vzhodne Slovenije pravzaprav idealen za zimske radosti, vsaj v višjih legah. Odprta so skoraj vsa smučišča, na večini pa so poskrbeli tudi za tiste, ki ne smučajo. Ali pa si tega - za marsikatero družino - predragega hobija ne morejo privoščiti. Z našo ekipo smo bili na Rogli, kjer je sankanje brezplačno, otroci, pa tudi njihovi starši pa so se lahko preizkusili tudi v vožnji s pležuhi.