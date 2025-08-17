Slovenija
Na Rogli spet omamno dišalo po pohorskem loncu
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Na Rogli so obeležili že 15. praznik pohorskega lonca – enolončnice, ki velja za eno najbolj prepoznavnih jedi iz teh koncev. Devet ekip se je pomerilo v kuhanju te jedi po originalnem receptu pokojne Darinke Orlačnik, vodje kuhinje na Rogli. Dogodek pa ima vsako leto tudi dobrodelno noto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.