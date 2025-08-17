Svetli način
Na Rogli spet omamno dišalo po pohorskem loncu

Maribor, 17. 08. 2025 20.36 | Posodobljeno pred 4 minutami

Jana Ujčič
Na Rogli so obeležili že 15. praznik pohorskega lonca – enolončnice, ki velja za eno najbolj prepoznavnih jedi iz teh koncev. Devet ekip se je pomerilo v kuhanju te jedi po originalnem receptu pokojne Darinke Orlačnik, vodje kuhinje na Rogli. Dogodek pa ima vsako leto tudi dobrodelno noto.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
celjan2
17. 08. 2025 20.47
lonec enostavno zmečejo ves ričet in gobjo juho, ki jim je ostala od prejšnjega dne.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
17. 08. 2025 20.47
vazn da je povsod neka dobrodelnost ... kva že? zamaške zbirat??
ODGOVORI
0 0
