Na Rogli zagnali novo šestsedežnico Mašinžaga

Podjetje Unitur, ki upravlja s turizmom na Rogli, je za prestrukturiranje tega pohorskega gorskega centra na državnem razpisu prejelo osem milijonov evrov, z naložbo pa so ob zamenjavi dveh obstoječih vlečnic na progah Mašinžaga I in II smučarske površine povečali za dodatnih deset odstotkov.

Ob sodobni šestsedežnici z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami so v sklopu investicije po besedah enega od dveh izvršnih direktorjev Uniturja Aleša Slaparja med drugim vzpostavili tudi leteči tobogan, bike park, gozdni pustolovski izziv in stezo za gorske vozičke, ki jih poganja gravitacija. Hkrati so zagotovili osem dodatnih delovnih mest in poslovanje vsaj devet mesecev na leto, torej tudi zunaj glavne zimske in letne sezone.

Kot je ob tem dodala izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak, se v zadnjih letih intenzivno usmerjajo v razvoj športne in doživljajske ponudbe na prostem, ki je gostom in obiskovalcem namenjena 365 dni na leto.

"Razvojni načrti Rogle, ki se udejanjajo v okviru 1. faze projekta Park Mašinžaga, so usmerjeni v razvoj avtentičnih in trajnostno naravnanih doživetij. Ta so unikatna in ekskluzivna, izhajajo iz naravnih in kulturnih posebnosti destinacije ter ustvarjajo pozitivno presenečenje in upravičujejo zaupanje gostov in obiskovalcev, katerih vitalni življenjski slog prisega na aktivno preživljanje prostega časa na svežem zraku," je dodala.