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Slovenija

Na Rogli zaplesale snežinke

Ljubljana , 01. 11. 2026 10.23 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
A.K.
Sneg na Rogli

Na Rogli in ponekod na Gorenjskem so zaplesale prve snežinke. Kot so sporočili s Poti med krošnjami, je prvi sneg pobelil Roglo, pot med krošnjami Pohorje je odeta v belo. Kot napoveduje Arso, bo meja sneženja na nadmorski višini med 900 in 1100 metri.

Takole pobeljena je danes Pot med krošnjami. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj pa drugje po državi?

Po podatkih Agencije RS za okolje bo danes od poldneva do torka na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bo v sunkih lahko presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Danes bo večinoma oblačno, predvsem v notranjosti države bodo občasne večinoma rahle padavine. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Primorskem se bo oblačnost občasno trgala, tam bo zapihala zmerna do močna burja, v notranjosti pa nekoliko okrepljen severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje agencija.

Kaj nas čaka?

V ponedeljek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj.

V torek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, ponekod na jugovzhodu bo še občasno rahlo deževalo. Veter bo nekoliko oslabel.

V sredo bo sprva oblačno, tu in tam bo ponekod še rosilo ali rahlo deževalo. Čez dan se bo postopno jasnilo.

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KOMENTARJI13

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EU Dig. Cenzura
01. 11. 2026 12.13
Ali snežinke tudi plešejo?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
01. 11. 2026 11.52
Minister za infrastrukturo in far v prostem času Benito Vrtovec se slovenskim voznikom že vnaprej opravičuje za zastoje v snegu zaradi nespluženih avtocest in prosi za cerkveno strpnost.
Odgovori
-1
1 2
Teleport
01. 11. 2026 11.58
Vozit se nauči v snegu ali pa avto doma pusti
Odgovori
+2
2 0
Arguss
01. 11. 2026 12.13
Sneberje ,Zadobrova se je v kratkem času od nove vlade zelo pohitrilo.Dnevno se tam vozimo pa vemo koliko je ura.
Odgovori
0 0
Miha1999
01. 11. 2026 11.03
DARS je že pripravljen.
Odgovori
+6
6 0
štajerc65
01. 11. 2026 11.27
Saj ves ono od reporter Milana. "kaj se že prijemlje. Neeee,, Oooppaaaa!
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+2
3 1
Artechh
01. 11. 2026 11.33
jokajo tisti z 10 let starimi gumami in pametjakovici z celoletnimi gumami
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+2
3 1
Arguss
01. 11. 2026 11.50
A veš brez zimskih gum pa mali klanček v mestu pol pa v salonarčkih avto rinejo.Neprecenljivo res.
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+2
2 0
Antifriz
01. 11. 2026 10.52
Fantastično, še malo, pa bomo spet smučkal.
Odgovori
+4
5 1
galeon
01. 11. 2026 10.57
Kar jutr pojdi v vrsto, da boš prvi. Beee.
Odgovori
-8
1 9
Dejan Vovk
01. 11. 2026 11.20
cvil, cvil!!!!! zima prihaja, kakršna koli, čas kolin... cvil, cvil!!!!!
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-2
1 3
the kop
01. 11. 2026 11.39
Ne hvala, naj bo mila zima brez snega
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+0
1 1
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