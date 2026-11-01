Na Rogli zaplesale snežinke

Po podatkih Agencije RS za okolje bo danes od poldneva do torka na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bo v sunkih lahko presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Danes bo večinoma oblačno, predvsem v notranjosti države bodo občasne večinoma rahle padavine.

Na Primorskem se bo oblačnost občasno trgala, tam bo zapihala zmerna do močna burja, v notranjosti pa nekoliko okrepljen severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje agencija.

V ponedeljek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj.

V torek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, ponekod na jugovzhodu bo še občasno rahlo deževalo. Veter bo nekoliko oslabel.

V sredo bo sprva oblačno, tu in tam bo ponekod še rosilo ali rahlo deževalo. Čez dan se bo postopno jasnilo.