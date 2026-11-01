Na Rogli zaplesale snežinke

Takole pobeljena je danes Pot med krošnjami.
Kaj pa drugje po državi?
Po podatkih Agencije RS za okolje bo danes od poldneva do torka na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bo v sunkih lahko presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Danes bo večinoma oblačno, predvsem v notranjosti države bodo občasne večinoma rahle padavine.
Na Primorskem se bo oblačnost občasno trgala, tam bo zapihala zmerna do močna burja, v notranjosti pa nekoliko okrepljen severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje agencija.
Kaj nas čaka?
V ponedeljek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj.
V torek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, ponekod na jugovzhodu bo še občasno rahlo deževalo. Veter bo nekoliko oslabel.
V sredo bo sprva oblačno, tu in tam bo ponekod še rosilo ali rahlo deževalo. Čez dan se bo postopno jasnilo.
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