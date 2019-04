Cesta na Rožnik: ker znak ni pomagal, so postavili še stebriček

Ob vznožju priljubljene izletniške točke Ljubljančanov je bila včasih prometna signalizacija, ki je prepovedovala vožnjo motornih vozil, oz. znak za prepoved prometa v obe smeri. Ker makadamska cesta predstavlja edini možni prometni dostop do nekaj obstoječih objektov in zasebnih zemljišč, pa so znaku dodali še tablo z napisom Dovoljen lokalni dovoz in Dovoljeno za goste gostilne med 18. in 24. uro.

Gre za pot, ki je v prvi vrsti namenjena sprehajalcem in rekreativcem in poteka v občutljivem prostoru, kjer vozila z vidika zagotavljanja boljšega naravnega in bivanjskega okolja niso zaželena.

Število nelegalnih voženj in parkiranih vozil se tudi z dodatnimi prometnimi oznakami po navedbah Mola ni zmanjšalo. Prav tako se ni zmanjšalo število pritožb občanov o prehitrih in preštevilnih vožnjah ter o nelegalnem parkiranju na zasebnih zemljiščih.

"Vsakodnevno smo bili soočeni z nelegalnimi vožnjami po tem prostoru in divjim parkiranjem ob vozišču, tako na zemljiščih v lasti mestne občine kot na zemljiščih v zasebni lasti. Zato smo ob znaku za prepoved prometa v obeh smereh dodali še znak za prepovedano ustavitev in parkiranje oz. tablo z napisom Razen za lastnike zemljišč," so za STA pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (Mol).

Na Rožnik samo peš in brez predrznih voženj in nelegalnega parkiranja.

Na Molu si želijo, da bi se obiskovalci na Rožnik povzpeli brez vozila. Tisti, ki želijo do Rožnika z vozilom, pa morajo poiskati parkirno mesto na ustrezno označenem prostoru, so pojasnili in dodali, da je parkirišče ob gostilni Čad na zasebnem zemljišču, zato Mol ni pristojna za parkirni režim na tem parkirišču.

Naslednji možni ukrep za discipliniranje avtomobilistov je pisanje kazni, a izkušnje kažejo, da v podobnih primerih vsakega kaznovanega voznika nadomesti novi. Zato so se, kot so poudarili, odločili za postavitev potopnega stebrička.

Pred tem so stopili v stik z lastniki objektov oz. izvajalci dejavnosti na prostoru za stebrički in jim skladno z odlokom o urejanju prometa v Mol izdali ustrezno dovolilnico in kartico za upravljanje stebrička. "Učinek postavitve potopnega stebrička je ureditev prostora brez predrznih voženj in nelegalnega parkiranja," so poudarili.

Na Cesti na Rožnik so mestni redarji v letu 2018 izdali 24 ukrepov, v letu 2017 pa 74 ukrepov. Največ prekrškov so zaznali v bližini gostilne Čad, takoj za znakom za prepovedano ustavljanje in parkiranje, ki stoji v križišču Ceste na Rožnik in Poti na Drenikov vrh v smeri proti vrhu Rožnika, so dodali na mestnem redarstvu.