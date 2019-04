Na Rožniku se pred tradicionalnim kresom že zbirajo prvi obiskovalci

Kot je povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič bi morala ne glede na vse še vedno veljati formula 888, ki pomeni osem ur za delo, osem ur za prosti čas in osem ur za počitek v vsakem delovnem. Opozorila je, da se kljub temu, da je preteklo že 130 let od prvih žrtev zaradi delovnega časa, na tem področju ni veliko spremenilo. "Po številu opravljenih ur se je delovnik res skrajšal, a se v zadnjem času spet širi v vse pore našega življenja. Delamo več, kot je predpisano z zakonom, ne držimo se omejevanja nadurnega dela, delamo tudi ob koncih tedna in med prazniki," je opozorila.

Predsednik Pergama Jakob Počivavšek je opozoril tudi na prekarno delo. "Nekateri so primorani delati dlje, da si izboljšajo plačilo, pozabiti pa ne smemo niti na prekarne delavce, ki so mnogokrat prisiljeni delati dlje, saj nimajo pravne zaščite, na katero bi se lahko sklicevali," je opozoril.

Izpostavil je tudi vprašanje podaljševanja delovne aktivnosti, ki ga bo težko zagotoviti, če bodo zaposleni stalno opravljali nadure, saj bodo izčrpani. Tako kot Jerkičeva pa je opozoril še na sodobne tehnologije, ki omogočajo nenehno povezanost ter s tem brišejo mejo med delom in prostim časom.

Da izkoriščanje in kršitev delavski pravic "ne sodita v naš čas", je v poslanici pred prvim majem poudarila tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer. "Zato ob letošnjem prvem maju, prazniku dela, ko se spominjamo zgodovinskih dogodkov in vseh, ki so nam priborili delavske pravice, pozivam vse delodajalce k spoštovanju pravic delavk in delavcev, k ustreznemu plačilu in nagrajevanju ter k dvigu poslovne kulture in medsebojnih odnosov," so njene besede povzeli na ministrstvu.

Po nagovorih sindikalnih predstavnikov in prižigu kresa bodo nastopili Rock Partyzani.