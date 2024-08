Na sanjske Zelenortske otoke to jesen in zimo z direktnim letom!

To jesen in zimo si privoščite nekaj drugačnega, spektakularnega - počitnice na Zelenortskih otokih, imenovanih tudi Kapverdski otoki, najbolj zahodni točki Afrike, kjer poletje traja vse leto!

Ljubitelji sonca in morja tudi pozimi raje pobegnejo na toplo, kot pa na smučanje. Pri tem se nekateri najraje odpravijo kam daleč, v tropske kraje na drug konec sveta, drugi izbirajo počitnice nekoliko bližje in ob tem vzamejo v zakup tveganje, da morje ne bo dovolj toplo za uživanje v morskih radostih. A za popoln oddih na sanjski peščeni plaži ob toplem morju pozimi ni treba na Karibe, niti Zanzibar ali Maldive - popoln oddih si lahko privoščite tudi precej bližje, na spektakularnih Zelenortskih otokih oziroma Kapverdskih otokih, ki slovijo po rajskih peščenih plažah v objemu sonca in toplega turkiznega morja.

Zelenortski otoki so dostopni z direktnim letalskim prevozom iz Munchna ali Dunaja ter iz Benetk s prestopom v Lizboni. Z vključenim direktnim letalskim prevozom ste lahko na Kapverdski otoki že v 6 urah.

Raj na skrajnem zahodu afriške celine Zelenortske otoke oziroma Kapverdske otoke (tudi Cape Verde ali Cabo Verde) sestavlja niz otokov vulkanskega izvora v tropskem delu severnega Atlantika, približno 560 km zahodno od obale Senegala. Arhipelag ima obliko kopita, obrnjenega proti afriški celini, na 10 poseljenih otokih pa je mogoče uživati v neskončnosti rajskih peščenih plaž, kristalno čistem morju, odlični lokalni hrani ter neizmerni prijaznosti domačinov. Čeprav so Kapverdski otoki od leta 1975 samostojna država, so bili prej v svetu dolgo časa popolna neznanka. Šele v 15. stoletju so jih na poti okrog Afrike odkrili Portugalci, jih naselili, in začeli izkoriščati njihov potencial. Zaradi ugodne strateške pozicije je na Kapverdskih otokih stoletja cvetela trgovina s sužnji, o čemer še danes priča kar nekaj zgodovinskih mestec in kolonialnih zgradb.

Na Kapverdskih otokih ozitoma Zelenortskih otokih poletje domuje skozi vse leto, tu ni naglice in nestrpnosti sodobnega sveta. Človek dobi občutek, da se je čas ustavil, masovni turizem pa še ni izničil vseh kotičkov čudovitega, prvinskega sveta, ki navdušuje v vseh pogledih. Zelenortski otoki - popoln 'morski' oddih letošnje jeseni in zime Pobegnite na Zelenortske otoke oziroma Kapverdske otoke ter uživajte v lepoti rajskih peščenih plaž, turkiznih barvah morja in stalnem rahlem vetriču, ki je kot nalašč za deskanje, kajtanja in druge vodne športe, obenem pa ni moteč niti za brezskrbno čofotanje med valovi.

Na Zelenortske otoke lahko odpotujete z direktnim letom iz Dunaja, Munchna ali iz Benetk z enim prestopom v Lizboni.

Počitnice na Zelenortskih otokih - kateri otok izbrati? Zelenortskih otokov oziroma Kapverdskih otokov se je zaradi neskončnih peščenih plaž in kristalno čistega turkiznega morja skozi leta prijelo ime Afriški Karibi' - in to z razlogom! Med 10 poseljenimi otočki sta najboljša izbira za popoln počitniških odklop otoka Sal in Boa Vista, ki se lahko pohvalita z najbolj pestro turistično ponudbo. Otok Sal je odlična počitniška izbira tako za deskarje in kajtarje, kot tudi družine z otroki. Na vsakem koraku očara nerealno turkizno modra barva morja, ki v kombinaciji s prekrasnim belim peskom predstavlja popolno kuliso za nepozabno počitniško izkušnjo. Najbolj priljubljeno letovišče otoka je Santa Maria na skrajnem jugu, ki se lahko pohvali s pisano lokalno tržnico, sicer pa je otok Sal najbolj znan po solinah, ki so bile nekoč ena glavnih gospodarskih panog države. Še danes se lahko okopate v jezeru soli, nato pa se odpravite na ogled valilnice želv, se podružite z morskimi psi v zalivu Shark Bay ter za piko na i raziščete še Modro oko, prav posebno točko v morju, do katere se spustite po ozki in globoki jami.

Tudi otok Boa Vista je kot nalašč za preživljanje jesenskih in zimskih počitnic. Spokojnost puščavske pokrajine občasno zmotijo vulkanske kamnine in zelene oaze, bele peščene sipine pa segajo vse do turkiznega morja. Vsekakor prizor, ki se ga splača doživeti v živo! Boa Vista na svojih 55 kilometrih belih peščenih plaž poleg brezskrbnega uživanja ponuja tudi številne kajt točke, ki nudijo najrazličnejše pogoje za kajtanje – od popolnega "flat-a" za začetnike, do valovitega morja za bolj izkušene kajtarje. Morske užitke lahko odlično dopolnite z izletom s štirikolesniki do ene najbolj znanih plaž otoka Santa Monica, tudi tu pa imate omogočen ogled želv ter morskih psov v njihovem naravnem habitatu.

Zelenortski otoki oziroma Kapverdski otoki so dežela, kjer ima čas povsem drugo dimenzijo, hrana okus morske božanskosti, glasba pa popolno sožitje afriške in portugalske kulture!